1сағ14мин+64мин= 2сағ24мин-48= 36мин+54мин= 1сағ24мин-57мин= 3сағ18мин-45мин

Математика
1сағ14мин+64мин= 2сағ24мин-48= 36мин+54мин= 1сағ24мин-57мин= 3сағ18мин-45мин
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=2ч18мин 2)=1ч36мин 3)=1ч30мин 4)=27мин 5)= 2ч33мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На левой чаше весоа лежат апельсин.6одинаковых яблок и 3одинаковых груши.а на прав??й чашке-3таких же яблока и 5таких же груш.весы в равновесии.что...
Ответить
История
Аргументовано підтвердіть чи спростуйте думку. Українські братства - захисний щи?? для православ'я у XVI - XVII століттях? (Терміново!!!!)
Ответить
География
положение тихого и атлантического океанов по отношению к материкам
Ответить
Обществознание
Подумайте и напишите, какие признаки правового государства есть в современной Ро??сии?
Ответить
Английский язык
Помогите правильно вставить слова! 1. Last year Viktor (is/was) adroad. He (goes/went) to the capital of England. 2. Red Square (is/was) in Moscow....
Ответить