1сағ14мин+64мин= 2сағ24мин-48= 36мин+54мин= 1сағ24мин-57мин= 3сағ18мин-45мин
Математика
1сағ14мин+64мин= 2сағ24мин-48= 36мин+54мин= 1сағ24мин-57мин= 3сағ18мин-45мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=2ч18мин 2)=1ч36мин 3)=1ч30мин 4)=27мин 5)= 2ч33мин
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