Аргументовано підтвердіть чи спростуйте думку. Українські братства - захисний щи?? для православ'я у XVI - XVII століттях? (Терміново!!!!)
История
Аргументовано підтвердіть чи спростуйте думку. Українські братства - захисний щи?? для православ'я у XVI - XVII століттях? (Терміново!!!!)
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Гость:
Чтоооо я бы помогла с историе но я не понимаю украинский
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