На левой чаше весоа лежат апельсин.6одинаковых яблок и 3одинаковых груши.а на прав??й чашке-3таких же яблока и 5таких же груш.весы в равновесии.что легче:яблоко или груша
Математика
На левой чаше весоа лежат апельсин.6одинаковых яблок и 3одинаковых груши.а на прав??й чашке-3таких же яблока и 5таких же груш.весы в равновесии.что легче:яблоко или груша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко, т.к. 1 апельсин и 3 яблока по весу будут равны 2 грушам, а далее логически понимаем, что яблоко легче груши
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