На левой чаше весоа лежат апельсин.6одинаковых яблок и 3одинаковых груши.а на прав??й чашке-3таких же яблока и 5таких же груш.весы в равновесии.что легче:яблоко или груша

Математика

На левой чаше весоа лежат апельсин.6одинаковых яблок и 3одинаковых груши.а на прав??й чашке-3таких же яблока и 5таких же груш.весы в равновесии.что легче:яблоко или груша

Автор: Гость