На левой чаше весоа лежат апельсин.6одинаковых яблок и 3одинаковых груши.а на прав??й чашке-3таких же яблока и 5таких же груш.весы в равновесии.что легче:яблоко или груша

Математика
На левой чаше весоа лежат апельсин.6одинаковых яблок и 3одинаковых груши.а на прав??й чашке-3таких же яблока и 5таких же груш.весы в равновесии.что легче:яблоко или груша
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко, т.к. 1 апельсин и 3 яблока по весу будут равны 2 грушам, а далее логически понимаем, что яблоко легче груши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Аргументовано підтвердіть чи спростуйте думку. Українські братства - захисний щи?? для православ'я у XVI - XVII століттях? (Терміново!!!!)
Ответить
География
положение тихого и атлантического океанов по отношению к материкам
Ответить
Обществознание
Подумайте и напишите, какие признаки правового государства есть в современной Ро??сии?
Ответить
Английский язык
Помогите правильно вставить слова! 1. Last year Viktor (is/was) adroad. He (goes/went) to the capital of England. 2. Red Square (is/was) in Moscow....
Ответить
Физика
В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый момент кусочки льд?? перестают таять. Первоначальная масса воды в сосуде 330 г, а в ...
Ответить