Помогите, умоляю!!! Срочно!!!!А1. Дана функция y= -4x +1 . При каких значениях аргументаx f(x)=0; f(x)lt; 0 , f(x)gt; 0 , Является ли эта функция возрастающей или убывающей? А2. Найдите нули функции y= 3x в кВ. - 5х+2 А3. Раз...

Алгебра

Помогите, умоляю!!! Срочно!!!!А1. Дана функция y= -4x +1 . При каких значениях аргументаx f(x)=0; f(x)lt; 0 , f(x)gt; 0 , Является ли эта функция возрастающей или убывающей? А2. Найдите нули функции y= 3x в кВ. - 5х+2 А3. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х в кв.-16х+63. ; б) 3х в кВ.-5х-2 А4. Сократите дробь: х в кВ. -5х-36/ х в кВ. - 16

Автор: Гость