Помогите, умоляю!!! Срочно!!!!А1. Дана функция y= -4x +1 . При каких значениях аргументаx f(x)=0; f(x)lt; 0 , f(x)gt; 0 , Является ли эта функция возрастающей или убывающей? А2. Найдите нули функции y= 3x в кВ. - 5х+2 А3. Раз...
Алгебра
Помогите, умоляю!!! Срочно!!!!А1. Дана функция y= -4x +1 . При каких значениях аргументаx f(x)=0; f(x)lt; 0 , f(x)gt; 0 , Является ли эта функция возрастающей или убывающей? А2. Найдите нули функции y= 3x в кВ. - 5х+2 А3. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х в кв.-16х+63. ; б) 3х в кВ.-5х-2 А4. Сократите дробь: х в кВ. -5х-36/ х в кВ. - 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y= -4x +1 f(x)=0 -4x +1 = 0 -4x = -1 x = f(x)< 0 при х∈ ( ; + oo ) f(x)> 0 при х∈ ( - oo ; ) Функция убывает на всей области определения. 2) y= 3x² - 5х + 2 f(x)=0 3x² - 5х + 2 = 0 D = 25 - 4*3*2 = 25 - 24= 1 3) а) х² - 16х + 63 = (x - 7)(x - 9) D = 256 - 4*63 = 256 - 252 = 4 √D=2
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