А)8/9:6 б)15*5/6 в)1:3/7 г)2/5*12 д)2 7/9*15 е)3 1/3:30
Математика
А)8/9:6 б)15*5/6 в)1:3/7 г)2/5*12 д)2 7/9*15 е)3 1/3:30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)4/27 б)12 1/2 в)3/7 г)4 4/5 д)16 2/3 е)1/9
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