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Алгебра
Упростите,пожалуйста,выражения:; 2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 ctg(pi/2  + a ) - tg (a) = 5 ( - tg a) - tg a = - 5 tga - tg a = - 6 tga; 2) tg (5pi/2  + a) = tg (2 pi  +  pi/2  +  a) = tg ( pi/2   +  a) = - ctg a.
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