1) некоторые виды растений и животных занесены в красную книгу 2) по богатству при??оды и красоте пейзажей Татарстан может соревноваться со многими государствами Европы 3) природа- это цветы в вазе, пение соловья, солнечные п...

Другие предметы
1) некоторые виды растений и животных занесены в красную книгу 2) по богатству при??оды и красоте пейзажей Татарстан может соревноваться со многими государствами Европы 3) природа- это цветы в вазе, пение соловья, солнечные пляжи и теплый дождь, хорошее настроение 4) любите природу, берегите ее, и она будет вам благодарна 5) сохранение природы- это сохранение жизни на Земле 6) она играет огромную роль в воспитании человека и в сохранении его здоровья Переведите на татарский
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кайбер үсемлекләр һәм хайваннар занесены кызыл китабына кертелгән2) богатству табигать һәм матурлык пейзажей Татарстан ярышу мөмкин белән күп кенә дәүләтләр Европа3) табигать - ул чәчәкләр вазе, карибского сандугач, кояш пляжи һәм җылы яңгыр, яхшы кәеф4) табигатьне яратыгыз, саклагыз аны, ул сезгә рәхмәтле5) табигатьне саклау - ул гомерен саклап калу, Җирдә6) ул бик зур роль уйный тәрбияләүдә, кеше һәм биосфера һәм аның сәламәтлеген
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните дроби а).4/7 и 16/28 б).4/9 8/15 е).5/12 7/18
Ответить
Физика
Реферат на тему екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування . Енергозбережувальні технології .
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 3(4х-y)+4(2х+3y)-5(6х-2y) и найдите его значение при х=2, y=-1
Ответить
Физика
Мотоцикл движется со скоростью 20 м/с. Какой путь он пройдет через 2 минуты? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответить
Физика
Какое количество теплоты выделяется при сгорании 2 кг дров и 1 кг каменного угля?
Ответить