1) некоторые виды растений и животных занесены в красную книгу 2) по богатству при??оды и красоте пейзажей Татарстан может соревноваться со многими государствами Европы 3) природа- это цветы в вазе, пение соловья, солнечные п...
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1) некоторые виды растений и животных занесены в красную книгу 2) по богатству при??оды и красоте пейзажей Татарстан может соревноваться со многими государствами Европы 3) природа- это цветы в вазе, пение соловья, солнечные пляжи и теплый дождь, хорошее настроение 4) любите природу, берегите ее, и она будет вам благодарна 5) сохранение природы- это сохранение жизни на Земле 6) она играет огромную роль в воспитании человека и в сохранении его здоровья Переведите на татарский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) кайбер үсемлекләр һәм хайваннар занесены кызыл китабына кертелгән2) богатству табигать һәм матурлык пейзажей Татарстан ярышу мөмкин белән күп кенә дәүләтләр Европа3) табигать - ул чәчәкләр вазе, карибского сандугач, кояш пляжи һәм җылы яңгыр, яхшы кәеф4) табигатьне яратыгыз, саклагыз аны, ул сезгә рәхмәтле5) табигатьне саклау - ул гомерен саклап калу, Җирдә6) ул бик зур роль уйный тәрбияләүдә, кеше һәм биосфера һәм аның сәламәтлеген
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