Какое количество теплоты выделяется при сгорании 2 кг дров и 1 кг каменного угля?

Физика
Какое количество теплоты выделяется при сгорании 2 кг дров и 1 кг каменного угля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=2.7*10^7 Дж/кг m1= 1кг q2=1.2*10^7 Дж/кг Q1-? Q2-? Q=mq    Q1=1*2.7*10^7=2.7*10^7 Дж    Q2=2*1.2*10^7=2.4*10^7 Дж
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