Какое количество теплоты выделяется при сгорании 2 кг дров и 1 кг каменного угля?
Физика
Какое количество теплоты выделяется при сгорании 2 кг дров и 1 кг каменного угля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=2.7*10^7 Дж/кг m1= 1кг q2=1.2*10^7 Дж/кг Q1-? Q2-? Q=mq Q1=1*2.7*10^7=2.7*10^7 Дж Q2=2*1.2*10^7=2.4*10^7 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
В каком времени построены предложения? He works for a company based in Chile. We are flying to Beijing now. He couldn’t come. He had a meetin...