Почему образовательная ткань растений получила такое название
Биология
Почему образовательная ткань растений получила такое название
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образовательная ткань образует другие ткани У этой ткани постоянно делятся клетки; происходит рост за счет нее, .
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