Реферат на тему екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування . Енергозбережувальні технології .

Физика
Реферат на тему екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування . Енергозбережувальні технології .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Выбросы в атмосферу летучей золы, двуокиси серы, окислов азота.2. Сбросы в природные водоёмы различных сточных вод.3. Сбросы в водоёмы и водостоки больших количеств тепла, главным образом после конденсаторов, а также различных охладителей (тепловое загрязнение).Наибольшие выбросы вредных веществ имеют место у крупных конденсационных электростанций, расположенных, как правило, в относительно малонаселённых местностях с ограниченным количеством других источников загрязнения атмосферы (заводов, фабрик и т.д.). Эти электростанции, имея громадные мощности, потребляют наименее ценные сорта топлива, являются источниками огромных выбросов золы, сернистого газа и окислов азота.В нашей стране преимущественное применение получило комбинированное тепло и электроснабжение городов от ТЭЦ. Комбинированная выработка электроэнергии и тепла позволяет существенно сократить расход топлива на энергоснабжение, обеспечить наиболее совершенные способы сжигания, очистки и выброса дымовых газов в высокие слои атмосферы, что недостижимо при наличии многочисленных котельных и бытовых печей.

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