1 ноября отмечают Всемирный день телевидения. Какую роль телевидение играет в жиз??и современного человека? Расскажи о своей любимой телепередаче.

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Телевидение является источником информации, а также средством для развлечения и обучения. Не так давно телепередачи принято было смотреть всей семьей. По окончании сеанса возникали споры и размышления относительно того или иного момента. Сегодня роль телевизора в жизни человека существенно изменилась, да и фильмы, передачи или мультфильмы носят иной характер, который не всегда положительно сказывается на людях. Очень часто у людей возникает зависимость от телевидения. Существует несколько факторов, которые указывают на наличие зависимости от голубого экрана: времяпрепровождение перед телевизором больше четырех часов в день;раздражительность и нервозность оттого, что нет возможности посмотреть телепередачу или фильм;все хобби, общение с друзьями и прочие радости жизни отодвигаются на второй план в пользу фильма;появляется желание покупать только те товары, которые часто рекламируются по ТВ;поступки в реальной жизни повторяют действия любимых киногероев;вся информация, показанная по телевизору, воспринимается как истина.