1.Обозначь соответствующей цифрой слово с приставкой: 1 - гласные и согласные в пр??ставке всегда пишутся одинаково 2 - написание согласного в приставке зависит от следующего за ним согласного воззвание ( ) встряхнуть ( ) ...

Русский язык
1.Обозначь соответствующей цифрой слово с приставкой: 1 - гласные и согласные в пр??ставке всегда пишутся одинаково 2 - написание согласного в приставке зависит от следующего за ним согласного воззвание ( ) встряхнуть ( ) разбросать ( ) проскакать ( ) бесчисленный ( ) избежать ( ) подбирать ( ) испортить ( ) оттереть ( ) безрадостный ( ) изгнать ( ) сползти ( ) подать ( ) сшить ( ) зарасти ( ) надвинуть ( ) просто цифрами пишите помогите плиз очень надо!зарание спасибо умным людям!!!!!
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