1) Образовать от глаголов 10 причастий, 10 деепричастий (5 слов действительные,5 слов ??традательные, 5 слов деепричастия несов.вида, 5 слов деепричастия соверш.вида). 2) Образовать 5 предл. с причастным оборотом и 5 предлож. ...

Русский язык

1) Образовать от глаголов 10 причастий, 10 деепричастий (5 слов действительные,5 слов ??традательные, 5 слов деепричастия несов.вида, 5 слов деепричастия соверш.вида). 2) Образовать 5 предл. с причастным оборотом и 5 предлож. с деепричастным оборотом. 3) Переделать словосочетания ( согласования в словосоч. управление): деревянный шкаф, цветочный горшок, золотые монеты, классный уголок, мамино платье, школьный портфель, дедушкино фотография, ниточный клубок, вязальный крючок, школьный двор. 4) Составить 5 предложений с ображением ( в начале предложений в середине предлож., в конце предлож.) 5) Составить диалог из 10 реплик. 6) Составить 5 предложений с прямой речью. Помогите пожалуйста

Автор: Гость