1) Образовать от глаголов 10 причастий, 10 деепричастий (5 слов действительные,5 слов ??традательные, 5 слов деепричастия несов.вида, 5 слов деепричастия соверш.вида). 2) Образовать 5 предл. с причастным оборотом и 5 предлож. ...
Русский язык
1) Образовать от глаголов 10 причастий, 10 деепричастий (5 слов действительные,5 слов ??традательные, 5 слов деепричастия несов.вида, 5 слов деепричастия соверш.вида). 2) Образовать 5 предл. с причастным оборотом и 5 предлож. с деепричастным оборотом. 3) Переделать словосочетания ( согласования в словосоч. управление): деревянный шкаф, цветочный горшок, золотые монеты, классный уголок, мамино платье, школьный портфель, дедушкино фотография, ниточный клубок, вязальный крючок, школьный двор. 4) Составить 5 предложений с ображением ( в начале предложений в середине предлож., в конце предлож.) 5) Составить диалог из 10 реплик. 6) Составить 5 предложений с прямой речью. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Решать-решающий,читать-читающий,сидеть-сидящий,нести-несущий,идти-идущий,дышать-дашащий,красить-красящий,везти-вёзший,бросить-бросивший,говорить-говорящий. 2.К деепричастию даже не притронусь,часть речи лёгкая,учи пока не поздно! 3.Поля,засеянные пшеницей,дали дружные восходы.Ветер,дувший с моря,все всремя усиливался.Листва,сорванная с деревьев,закружилась в вихре.Остров ,озарённой солнцем пышно и ярко сиял. Соловосочетание не проходили Остальное 5 класс.
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