Помогите пожалуйста перевести текст с английского языка на русский продолжение "??ивёт в яйце". Now it is very light. I hit the egg with my beak again. Suddenly, there is a small hole in the wall of the egg. l take my beak out ...

Гость: Гость:

Внезапно , есть небольшое отверстие в стенке яйца . л взять мой клюв из отверстия , и положил глаз на него. Теперь я смотрю через отверстие . Вау! Это здорово там! Я вижу много зеленой травы , некоторых зеленых деревьев и кустарников . Есть разные животные . Они идут в траве . Некоторые животные едят траву , некоторые животные едят листья . Я могу увидеть гепарда . Он лежал в высокой траве . Он скрывается от зебры . Гепард выглядит очень голоден . о нет! Он хочет съесть зебру .