Помогите пожалуйста перевести текст с английского языка на русский продолжение "??ивёт в яйце". Now it is very light. I hit the egg with my beak again. Suddenly, there is a small hole in the wall of the egg. l take my beak out ...
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Помогите пожалуйста перевести текст с английского языка на русский продолжение "??ивёт в яйце". Now it is very light. I hit the egg with my beak again. Suddenly, there is a small hole in the wall of the egg. l take my beak out of the hole, and put my eye to it. I'm looking through the hole now. wow! It's great there! I can see a lot of green grass, some green trees and bushes. There are different animals. They are walking in the grass. Some animals are eating the grass, some animals are eating the leaves. I can see a cheetah. It is lying in the tall grass. It is hiding from a zebra. The cheetah looks very hungry. Oh no! It wants to eat the zebra.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внезапно , есть небольшое отверстие в стенке яйца . л взять мой клюв из отверстия , и положил глаз на него. Теперь я смотрю через отверстие . Вау! Это здорово там! Я вижу много зеленой травы , некоторых зеленых деревьев и кустарников . Есть разные животные . Они идут в траве . Некоторые животные едят траву , некоторые животные едят листья . Я могу увидеть гепарда . Он лежал в высокой траве . Он скрывается от зебры . Гепард выглядит очень голоден . о нет! Он хочет съесть зебру .
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