Пожалуйста помагите придамайте рассказ на тему lt;lt;Тайное становится явнымgt;gt; пожалуйста побыстрее 3 класс
Литература
Пожалуйста помагите придамайте рассказ на тему lt;lt;Тайное становится явнымgt;gt; пожалуйста побыстрее 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все тайное становится явным!Нельзя никогда врать,нужно всегда говорить правду,лучше сказать сейчас чем потом мучаться!Человек должен уметь всегда говорить правду,если он будет врать то в жизни ему придётся не легко!
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