Який взаємозв'язок між хемосинтезом та фотосинтезом?

Биология
Який взаємозв'язок між хемосинтезом та фотосинтезом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это разные процессы, у них только схожи некоторые этапы, но не связаны.
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