Из двух городов навстречу друг другу выехали 2 велосипедиста.один велосипедист,двигаясь со скоростью 18км/ч до встречи проехал 54км.скорость второго велосипедиста была 15км/ч .чему равно расстояние между городами?
Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали 2 велосипедиста.один велосипедист,двигаясь со скоростью 18км/ч до встречи проехал 54км.скорость второго велосипедиста была 15км/ч .чему равно расстояние между городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым действием узнаем время за которое они встретились. 1) 54:18 = 3 (ч.) Зная время и скорость,мы можем узнать расстояние который проехал второй. 2)15•3 = 45 (км) Зная сколько проехал первый и второй, мы узнаем сколько они проехали вместе.Или рассто- яние между городами. 3)54+45 = 99(км) Ответ : расстояние между городами 99 км.
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