Как найти фактический транзитный товарооборот с участием в расчетах и без участи?? в расчетах,если план известен

Экономика
Как найти фактический транзитный товарооборот с участием в расчетах и без участи?? в расчетах,если план известен
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