От веревки длиное 120 см отезали 1/3 кокова длина остаавшйся веревки
Математика
От веревки длиное 120 см отезали 1/3 кокова длина остаавшйся веревки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120 *1/3 = 40 см - столько отрезали 2) 120-40 =80 см - длина оставшейся веревки
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