Порядок разбора Им.Сущ. , слово Докторов . морфологический разбор

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Порядок разбора Им.Сущ. , слово Докторов . морфологический разбор
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Гость:
Доктор-корень, ов-окончание. сущ, и падеж, ед ч, м р
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