Гражданин выгуливал собаку в неположенном месте и по этой причине был оштрафован данная ситуация регулируется нормами.....права.

Обществознание
Гражданин выгуливал собаку в неположенном месте и по этой причине был оштрафован данная ситуация регулируется нормами.....права.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Регулируется нормами административного права
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