Гражданин выгуливал собаку в неположенном месте и по этой причине был оштрафован данная ситуация регулируется нормами.....права.

Обществознание

Гражданин выгуливал собаку в неположенном месте и по этой причине был оштрафован данная ситуация регулируется нормами.....права.

Автор: Гость