Два ястреба вылетели одновременно навтречу друг другу со скоростью 23 м/сек,через ??колько часов они встретятся
Математика
Два ястреба вылетели одновременно навтречу друг другу со скоростью 23 м/сек,через ??колько часов они встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они встретятся через 6 секунд
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