Два ястреба вылетели одновременно навтречу друг другу со скоростью 23 м/сек,через ??колько часов они встретятся

Математика

Два ястреба вылетели одновременно навтречу друг другу со скоростью 23 м/сек,через ??колько часов они встретятся

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