Заметает пурга Белый путь, Хочет в мягких снегах Потонуть. Найдите слово, в котором одна и та же буква выполняет две работы. Почему

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Заметает пурга Белый путь, Хочет в мягких снегах Потонуть. Найдите слово, в котором одна и та же буква выполняет две работы. Почему

Автор: Гость