Заметает пурга Белый путь, Хочет в мягких снегах Потонуть. Найдите слово, в котором одна и та же буква выполняет две работы. Почему
Русский язык
Заметает пурга Белый путь, Хочет в мягких снегах Потонуть. Найдите слово, в котором одна и та же буква выполняет две работы. Почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заметает ,белый,снегах.Буквы е, ё, ю, я могут обозначать два звука
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