Укажи растение которое не относяися к морозостойкие 1)сосна 2)орхидея 3)тополь 4)карликовая берёза

Окружающий мир
Укажи растение которое не относяися к морозостойкие 1)сосна 2)орхидея 3)тополь 4)карликовая берёза
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ : тополь
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