Плиз, прошу! Очень нужно

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Плиз, прошу! Очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю потому, что театры только появились и были в новинку. Все хотели узнать что это и как это. вот из-за это и ставили много спектаклей
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