Плиз, прошу! Очень нужно
История
Плиз, прошу! Очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю потому, что театры только появились и были в новинку. Все хотели узнать что это и как это. вот из-за это и ставили много спектаклей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Как найти фактический транзитный товарооборот с участием в расчетах и без участи?? в расчетах,если план известен
Алгебра
Изобразите при помощи кругов Эйлера отношения между множествами С и Д ,если С-множество двузначных чисел,Д- множество многозначных чисел
Русский язык
Математика