В каком ряду в окончаниях слов пропущены разные буквы? 1) заед...шь, перекин...шь 2) ис??орт...шь, зацеп...шься 3) движ...шься, высуш...шь 4) затоп...шь высмотр...шь
Русский язык
В каком ряду в окончаниях слов пропущены разные буквы? 1) заед...шь, перекин...шь 2) ис??орт...шь, зацеп...шься 3) движ...шься, высуш...шь 4) затоп...шь высмотр...шь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) движешься, высушишь .....................
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