В слове домике какой корень суффикс и окончание

Русский язык
В слове домике какой корень суффикс и окончание
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом-∩,ик-∧,е- окончание
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