Какое количество теплоты надо передать газу,чтобы его внутренняя энергия увеличилась на 25 Дж и при этом газ совершил работу 45 Дж?
Физика
Какое количество теплоты надо передать газу,чтобы его внутренняя энергия увеличилась на 25 Дж и при этом газ совершил работу 45 Дж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25Дж+45Дж=70Дж.........
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