Какое количество теплоты надо передать газу,чтобы его внутренняя энергия увеличилась на 25 Дж и при этом газ совершил работу 45 Дж?

Физика

Какое количество теплоты надо передать газу,чтобы его внутренняя энергия увеличилась на 25 Дж и при этом газ совершил работу 45 Дж?

Автор: Гость