Сколько в 1кг центнеров
Математика
Сколько в 1кг центнеров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1центнер = 100кг; 1кг:100=0,01центнера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1)ставлю ударение и определяю,какое окончание-ударное или безударное. 2)если ударн??е-пишу........... 3)если безедарное. 1(ставлю глагол..............
Русский язык
Русский язык
В каком ряду в окончаниях слов пропущены разные буквы? 1) заед...шь, перекин...шь 2) ис??орт...шь, зацеп...шься 3) движ...шься, высуш...шь 4) затоп...