1)ставлю ударение и определяю,какое окончание-ударное или безударное. 2)если ударн??е-пишу........... 3)если безедарное. 1(ставлю глагол........... 2(проверяю,правильно ли поставил глагол в............ 3(смотрю какой..........п...

Русский язык
1)ставлю ударение и определяю,какое окончание-ударное или безударное. 2)если ударн??е-пишу........... 3)если безедарное. 1(ставлю глагол........... 2(проверяю,правильно ли поставил глагол в............ 3(смотрю какой..........перед......................... 4(если-и- -........,пишу в окончаниях букву.........и -ат(ят) 5(если не-и- -..........,пишу в окончаниях букву........и-ут-(ют)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ставлю ударение и определяю, какое окончание - ударное или безударное. 2. Ели ударное - пишу  ту букву, которая находится под ударением. 3 . Если безуданое, 1)  ставлю глагол в начальную форму,  2) проверяю, правильно ли поставил глагол в инфинитив по вопросу что делать? что сделать? 3) смотрю, какой суффикс  перед  ть____ 4) если -и- - _______, пишу в окончаниях букву _и______ и -ат(-ят) 5) если не -и- - ________, пишу в окончаниях букву _е__ и -ут(-ют) 6) обозначаю орфограмму
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