1)ставлю ударение и определяю,какое окончание-ударное или безударное. 2)если ударн??е-пишу........... 3)если безедарное. 1(ставлю глагол........... 2(проверяю,правильно ли поставил глагол в............ 3(смотрю какой..........п...

Гость: Гость:

1. Ставлю ударение и определяю, какое окончание - ударное или безударное. 2. Ели ударное - пишу ту букву, которая находится под ударением. 3 . Если безуданое, 1) ставлю глагол в начальную форму, 2) проверяю, правильно ли поставил глагол в инфинитив по вопросу что делать? что сделать? 3) смотрю, какой суффикс перед ть____ 4) если -и- - _______, пишу в окончаниях букву _и______ и -ат(-ят) 5) если не -и- - ________, пишу в окончаниях букву _е__ и -ут(-ют) 6) обозначаю орфограмму