Помогите решить задачу номер 1422 заранее спасибо!
Математика
Помогите решить задачу номер 1422 заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V по течению = собственная + V течения Vпротив течения = собственная - V течения Сложив их получим 2 собственных скорости: 1) (25,8 + 21,2) : 2 = 23,5 (км/ч) - собственная V катера. 2) 25,8 - 23,5 = 2,3 (км/ч) - V течения реки. Ответ: 2,3 км/ч, 23,5 км/ч.
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