В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 1) выдвин...шь, верт...шься 2) догон...шь, накорм...шь 3) исчезн...шь, затихн...шь 4) закле...шь, распаш...шь
Русский язык
В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 1) выдвин...шь, верт...шься 2) догон...шь, накорм...шь 3) исчезн...шь, затихн...шь 4) закле...шь, распаш...шь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) догон.И..шь, накорм..И.шь
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