В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 1) выдвин...шь, верт...шься 2) догон...шь, накорм...шь 3) исчезн...шь, затихн...шь 4) закле...шь, распаш...шь

Русский язык

В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 1) выдвин...шь, верт...шься 2) догон...шь, накорм...шь 3) исчезн...шь, затихн...шь 4) закле...шь, распаш...шь

Автор: Гость