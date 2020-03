1. Образуйте множественное число следующих существительных Student, manager, family, mother, son, man, child, shelf, potato, foot, ticket. 2. Заполните пропуски глаголами” to be“ to have” в правильной форме. 1. I… a student....

Английский язык

1. Образуйте множественное число следующих существительных Student, manager, family, mother, son, man, child, shelf, potato, foot, ticket. 2. Заполните пропуски глаголами” to be“ to have” в правильной форме. 1. I… a student. 2. She… a student too. 3. They… managers. 4. It… a bank. 5. We… at the office. 6. I… a family. 7. It… large. 8. He … a ticket. 9. They… a new flat. 10. She… f daughter. 11. She… a pupil. 3.Напишите притяжательное местоимение вместо личного местоимения, указанного в скобках. Переведите предложения на русский язык 1. It is ( I ) book. 2. (They ) office is near (he) house. 3. Who is she?- She is (our) sister. 4. Is mr. Bell (you) teacher. 5. Is ( she) textbook new or old. It is new.

