На па веке 30 ул ев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев-по 42 кг.сколько всего килограм??ов меда получили с этих мульев за лето

Математика

На па веке 30 ул ев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев-по 42 кг.сколько всего килограм??ов меда получили с этих мульев за лето

Автор: Гость