На па веке 30 ул ев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев-по 42 кг.сколько всего килограм??ов меда получили с этих мульев за лето
Математика
На па веке 30 ул ев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев-по 42 кг.сколько всего килограм??ов меда получили с этих мульев за лето
Ответ(ы):
Гость:
1) 30Х36=1080 2)42Х20=840 3)1080+840=1920
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