Дать характеристику типу Кишечнополостные
Биология
Дать характеристику типу Кишечнополостные
Ответ(ы):
Гость:
У них очень простая организация. Тело состоит из эктодермы и эндодермы, между ними мезоглея. Обладают радиально-осевой симметрией, практически все водные организмы. Имеется лишь одна полость - кишечная (астральная).
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