не окислительно восстановительные реакции 1. S + О2 = SО2 2. SO2 + О2 = SО3 3. 2H2S + 3O = 2SO2 + 2H2O. SО3 + H2O = H2SO4 ? какая подскажите!

Химия
не окислительно восстановительные реакции 1. S + О2 = SО2 2. SO2 + О2 = SО3 3. 2H2S + 3O = 2SO2 + 2H2O. SО3 + H2O = H2SO4 ? какая подскажите!
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