Без портфеля без дна без скрипки без пиджака число падеж склонение

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Без портфеля без дна без скрипки без пиджака число падеж склонение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Без портфеля - родительный падеж, единств. число, 2 скл. Без дна - родительный падеж, единств. число, 2 скл Без скрипки - родительный падеж, единств. число. 1 скл Без пиджака - родительный падеж, единств. число, 2 скл
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