Отметьте предложения с ошибками. До завтра нужно)
Русский язык
Отметьте предложения с ошибками. До завтра нужно)
Ответ(ы):
Гость:
Вижу ошибку только под В), там слово "абсолютное" будет лишним
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