Как разбить для перевода по слогам слово "никогда"
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Как разбить для перевода по слогам слово "никогда"
Ответ(ы):
Гость:
Просто разбить по слогам? ни-ког-да
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