1. Обведи нужную букву. Подчеркни «третий лишний»: а) перет(и,е)рать, уд(и,е)рать, выж(и,е)чь; б) уб(и,е)рут, ум(и,е)рать, бл(и,е)стеть; в) пост(и,е)лить, зап(и,е)рать, выт(и,е)рать; г) выж(и,е)гать, бл(и,е)стать, зам(и,е)р;...

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1. Обведи нужную букву. Подчеркни «третий лишний»: а) перет(и,е)рать, уд(и,е)рать, выж(и,е)чь; б) уб(и,е)рут, ум(и,е)рать, бл(и,е)стеть; в) пост(и,е)лить, зап(и,е)рать, выт(и,е)рать; г) выж(и,е)гать, бл(и,е)стать, зам(и,е)р; д) пол(а,о)жение, изл(а,о)гать, ул(а,о)жить. 2. Определи время глаголов и обозначь цифрами глаголы настояще го (1), прошедшего (2) и будущего (3) времен. а) Осенью па опушку леса прилетели тетерева. б) Через десять лет на этих пустошах будут шуметь густые леса. в) Снежинки кружатся, опускаются медленно, тают на лицах. г) Когда мы пойдем в поход, мы обязательно возьмем с собой карту. Она поможет нам в пути, подскажет верный маршрут. 3. Найди глаголы. Подчеркни глаголы I спряжения. Вот и лес. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как бос красивой липы. Вы едете по зеленой дорожке; большие ж мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают. мошки вьются столбом. 4. Подчеркни глаголы II спряжения. Бранить, выпить, видеть, слышать, полоть, вылить, гнать, от вечать, прыгать, сеять, делать, стелить, мыть, украсить, белить, обидеть, пилить. 5. Подчеркни глаголы II спряжения с безу дарным окончанием: а) гон_шь, шепч_шь, (они) охраня_т; б) слыш_м, стел_шь, (он) кол_т; 6. Подчеркни глаголы I спряжения с безударным окончанием: а) расстел_те, бре_те, ненавид_м; б) он дыш_т, он мо т, он пил_т; 7. Вставь пропущенные буквы и выдели окончания: а) глагола 1 лица мн. ч. дума_м, чита_шь, прилет_т б) глагола 2 лица ед. ч. :Ненавид_шь, чувству_шь, постро _те; в) глагола3 лица. мн. ч.: гон_те, пиш_т, завяс_т. 8. Отметь глагол, которому соответствует следующая характеристика: глагол сов. вида, I спр., стоит в ед. ч., буд. вр., 3 лице. Сколько здоровья и бодрости приобретет каждый, кто дружит с природой и заботится о ней.

Автор: Гость