Сравнение майского жука с бабочкой-капустницой?

Биология
Сравнение майского жука с бабочкой-капустницой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Личинка майского жука живёт в земле а личинка бабочки капустницы в капусте (от того и капустница);
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