Помогите с делением : а) 2/3 : 5/7=, в) 2/5 : 2/3=, д) 5/6 : 7/12

Математика

Помогите с делением : а) 2/3 : 5/7=, в) 2/5 : 2/3=, д) 5/6 : 7/12

Автор: Гость