Помогите с делением : а) 2/3 : 5/7=, в) 2/5 : 2/3=, д) 5/6 : 7/12
Математика
Помогите с делением : а) 2/3 : 5/7=, в) 2/5 : 2/3=, д) 5/6 : 7/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2/3 : 5/7=2/3*7/5=14/15;////, в) 2/5 : 2/3=2/5*3/2=3/5;////, д) 5/6 : 7/12=5/6*12/7=10/7=1 3/7
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