Почему Астафьев через много лет пишет: А я всё не могу забыть бабушкиного пряника-??ого дивного коня с розовой гривой
Литература
Почему Астафьев через много лет пишет: А я всё не могу забыть бабушкиного пряника-??ого дивного коня с розовой гривой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он не был достоин но бабушка ему купила
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