Почему Астафьев через много лет пишет: А я всё не могу забыть бабушкиного пряника-??ого дивного коня с розовой гривой

Литература

Почему Астафьев через много лет пишет: А я всё не могу забыть бабушкиного пряника-??ого дивного коня с розовой гривой

Автор: Гость