Какие цифры можно записать вместо * , чтобы вычисления оказались верными ?

Химия
Какие цифры можно записать вместо * , чтобы вычисления оказались верными ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так получается 3192*23=73416
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В саду посадили одинаковыми рядами 84 куста смородины.Рядов было на 8 меньше,чем ку??тов в одном ряду.Сколько кустов было в одном ряду?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста решить
Ответить
Алгебра
Х во второй степени = -4 решите уравнение. Тут нет корней, или ответ х=2?
Ответить
Українська мова
Про яку екскурсію чи похід ти мрієш?Що хочеш там побачити?(на послезавтра,но надо срочно,на сегодня)
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста что подчеркнуто и обведено черным
Ответить