Какие цифры можно записать вместо * , чтобы вычисления оказались верными ?
Химия
Какие цифры можно записать вместо * , чтобы вычисления оказались верными ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так получается 3192*23=73416
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