Напишите пожайлусто 5 предлажений со словом "помогает"

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Напишите пожайлусто 5 предлажений со словом "помогает"
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Автор: Гость
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Гость:
окончание менять можно?

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