Отцу 45 а сыну 17 лет.Сколько лет тому назад возраст отца был больше возраста сына в 3 раза ?с решением
Математика
Отцу 45 а сыну 17 лет.Сколько лет тому назад возраст отца был больше возраста сына в 3 раза ?с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 года назад Сыну было 14, а отцу 42
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