Отцу 45 а сыну 17 лет.Сколько лет тому назад возраст отца был больше возраста сына в 3 раза ?с решением

Математика

Отцу 45 а сыну 17 лет.Сколько лет тому назад возраст отца был больше возраста сына в 3 раза ?с решением

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