Помогите срочно нужно слово от которого образованы данные слова РАСКИДИСТЫЙ Л??СНЫХ БЕЗДОННЫЕ

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Помогите срочно нужно слово от которого образованы данные слова РАСКИДИСТЫЙ Л??СНЫХ БЕЗДОННЫЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскидистых-кидать лесных-лес бездОнные-дно, беглая О
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