Помогите перевести текст на русский. Пожалуйста очень надо. Hadrian's Wall is the most important monument built by the Romans in Britain. It was a fortification in Roman Britain, 120km long from the North Sea in the east to th...

Английский язык

Помогите перевести текст на русский. Пожалуйста очень надо. Hadrian's Wall is the most important monument built by the Romans in Britain. It was a fortification in Roman Britain, 120km long from the North Sea in the east to the lrish Sea in the west. The Romans began building it in AD 122, during the rule of Emperor Hadrian. Hadrian worked on reforms and united the Roman provinces. For much of its length, you can walk on foot or go by bike by Hadrian's Wall Path. It is the most popular tourist attraction in Northen England. Желательно чтоб перевод был от руки, а не через переводчик. Пожалуйста очень надо!!!

Автор: Гость