Напиши сочинение на тему ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ ( пожалуйста про 1 сентября )

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Как быстро пролетают три года, казалось бы, нескончаемых месяца лета. И вот наступает день, когда всем школьникам нужно начинать новый учебный год. Первое сентября - момент начала новой жизни, нового этапа. Поэтому в этот день повсюду царит атмосфера праздника и радости. Для учеников этот праздник всегда будет ассоциироваться с запахом новых учебников, школьной формой, яркими портфелями и карандашами. В этот день школа украшена разноцветными шарами и лентами. Издалека слышна тожественная музыка и напутственные слова директора. По улицам идут красиво одетые школьники. Первоклашки неуверенно подходят к стенам школы, по ним видно, что они рады, но есть небольшое волнение. Ведь они идут первый раз в первый класс. Голову всех девчат украшают большие белые банты. А мальчишки превратились в маленьких мужчин - выглаженная рубашка, галстук и туфли. Их маленькие ручки сжимают букеты для учителей, которые станут им вторыми родителями на весь период школьной жизни. Ученики старших классов с уверенностью подходят к школе, с улыбками встречают своих одноклассников. Они безостановочно рассказывают друг другу о летних приключениях. Девочки стоят отдельно и смеются, поглядывая на своих одноклассников. А мальчишки, не обращая внимания, разговаривают о чем-то своем. Ученики выпускного класса стоят все вместе. Они общаются, смеются и придерживаются друг друга. За время, проведенное в школе, они стали семьей. И для них этот праздник насколько торжественный, настолько и печальный. Они все словно вернулись назад - в первый класс. Только стали немного старше. Взрослые статные барышни сделали себе прически с бантами, а статные юноши одели костюмы. Они словно повторяют тот день, только не начиная новую жизнь, завершая этот этап. Для учителей этот день тоже особенный. Ведь им предстоит знакомство с новыми детьми. Перед ними стоит большая задача - быть проводником во взрослый мир. На их лицах сияет счастливая улыбка, ведь они рады видеть своих учеников и выпускников. Нарядно одетые учителя достойно встречают своих учеников и их семьи. Ведь на них лежит огромная ответственность перед детьми и перед их родителями.