Непонятные слова из сказки Никита 5 класс помогите зараниее спасибо

Гость: Гость:

В русской народной сказке "Никита Кожемяка" мне были не совсем понятны некоторые слова, поэтому я выбрала их и разыскала значение этих слов: Невдалеке - на небольшом расстоянии от чего-либо; берлога - 1. Логово медведя. 2. перен. разг. Запущенное, убогое жилище. // разг. Любое жилище; промысел - добывание, добыча кого-л., чего-л. (обычно зверя, птицы, рыбы). // Охота, ловля; пенька - грубое лубяное волокно, полученное из стеблей конопли; пуд - старая русская мера веса, равная 16 38 кг; борозда - углубление в земле, образованное при вспахивании плугом или другим пахотным орудием; сажень - старая русская мера длины, равная трем аршинам (2 13 м)